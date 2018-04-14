Семин подвел итоги московского дерби с «Динамо»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги встречи с «Динамо» в 26-м туре чемпионата России. Слова специалиста приводит ТАСС

"Матч был очень мощный, было много «физики» с обеих сторон. Встреча получилась интересной для болельщиков, которых собралось много, их надо поблагодарить, а футболисты отблагодарили их игрой.

Такой счет крупный, наверное, не соответствовал, но мы играли очень целеустремленно, как в финале Кубка. Наши игроки — просто молодцы", — сказал Семин на послематчевой пресс-конференции.

Он отметил, что в следующем матче с «Ахматом» могут быть изменения.

"Во-первых, еще три тренировочных дня. Тем более после сегодняшней местами жестокой игры могут появиться травмы. Но главное, что сегодня все ребята сыграли на сто процентов своих возможностей, нам уже отступать некуда.

Не думаю, что травма у Эдера серьезная, что она не позволит играть. Он сказал, что мог бы продолжить игру, но мы уже подготовили замену", — добавил Семин.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» разгромил «Динамо» и упрочил лидерство в таблице.