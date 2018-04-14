Константин Рауш: «После такого поражения „Динамо“ обидно и больно»

Защитник «Динамо» Константин Рауш после поражения от «Локомотива» (0:4) отметил, что команда играли неплохо, просто не повезло.

— В чем причина крупного поражения?

— Не думаю, что мы плохо играли, просто пропустили два мяча со стандарта. Были очень хорошие удары, нам не повезло. Во втором тайме тоже хорошо смотрелись и третий гол получился также неожиданным. Счет стал 0:3 и нам уже было тяжело отыграться.

— Какое было настроение в раздевалке?

— Конечно, после такого поражения все расстроены, нам обидно и больно. Не думаю, что мы так плохо играли. Но ничего страшного. У нас до этого были хорошие матчи. Сегодня обидно, а завтра будем настраиваться на следующий матч. Думаю, все будет нормально. ( Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ

Динамо М — Локомотив