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Константин Рауш: «После такого поражения „Динамо“ обидно и больно»
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Константин Рауш: «После такого поражения „Динамо“ обидно и больно» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник «Динамо» Константин Рауш после поражения от «Локомотива» (0:4) отметил, что команда играли неплохо, просто не повезло.
— В чем причина крупного поражения?
— Не думаю, что мы плохо играли, просто пропустили два мяча со стандарта. Были очень хорошие удары, нам не повезло. Во втором тайме тоже хорошо смотрелись и третий гол получился также неожиданным. Счет стал 0:3 и нам уже было тяжело отыграться.
— Какое было настроение в раздевалке?
— Конечно, после такого поражения все расстроены, нам обидно и больно. Не думаю, что мы так плохо играли. Но ничего страшного. У нас до этого были хорошие матчи. Сегодня обидно, а завтра будем настраиваться на следующий матч. Думаю, все будет нормально. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Динамо М — Локомотив
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