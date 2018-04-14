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Семин: «Зачем Игнатьеву уходить? „Локомотив“ будет играть в еврокубках»
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Семин: «Зачем Игнатьеву уходить? „Локомотив“ будет играть в еврокубках» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил мнение, что Владиславу Игнатьеву не имеет смысла уходить из команды.
”Игнатьев набрал феноменальную форму. Не боитесь потерять его летом?” — спросили у Семина на пресс-конференции после матча с «Динамо», завершившегося победой «Локомотива» со счетом 4:0.
”А зачем ему уходить? «Локомотив» будет в еврокубках играть, все у него идет, складно получается. Он себе отвоевал место в основе, пусть продолжает дальше”, — ответил Семин, передает корреспондент Sport24.ru Леонид Волотко.
В нынешнем сезоне РФПЛ Игнатьев принял участие в 20 матчах «Локомотива», во всех этих играх он выходил на поле в стартовом составе.
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