Семин: «Зачем Игнатьеву уходить? „Локомотив“ будет играть в еврокубках»

”Игнатьев набрал феноменальную форму. Не боитесь потерять его летом?” — спросили у Семина на пресс-конференции после матча с «Динамо», завершившегося победой «Локомотива» со счетом 4:0.

”А зачем ему уходить? «Локомотив» будет в еврокубках играть, все у него идет, складно получается. Он себе отвоевал место в основе, пусть продолжает дальше”, — ответил Семин, передает корреспондент Sport24.ru Леонид Волотко.

В нынешнем сезоне РФПЛ Игнатьев принял участие в 20 матчах «Локомотива», во всех этих играх он выходил на поле в стартовом составе.