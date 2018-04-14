Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко и заместитель спортивного директора клуба Вячеслав Малафеев смотрят домашний матч команды с махачкалинским «Анжи» на центральной трибуне стадиона вместе с болельщиками.
Об этом сообщает РИА Новости.
30 марта Фурсенко и Малафеев также поучаствовали во встрече с болельщиками на стадионе «Санкт-Петербург». Главный тренер команды Роберто Манчини мероприятие не посетил.
Ранее экс-тренер ФК «Динамо» Силкин назвал причину ухудшения результатов «Зенита».