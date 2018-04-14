Юрий Семин: «Эдер говорил, что может играть, но мы приготовили замену»

— Почему в запасе остался Фернандеш?

— По состоянию здоровья. К следующему матча могут быть изменения. После сегодняшнего жестокого противостояния нужно посмотреть за состоянием игроков.

— А у Эдера что за травма?

— Не думаю, что она не даст ему играть. Ушиб. Я даже не знаю. Он говорил, что может продолжить матч, но мы уже приготовили замену.

— Игрой Ари довольны?

— Игра к моменту его выхода была практически сделана. Он выполнил все, что от него требовалось.

— Когда ждать на поле Пейчиновича?

— Не знаю. Он игрок обоймы, как и все остальные. Может, и в следующем матче сыграет. Я не стал менять пару Чорлука — Кверквелия, потому что в отличие от матча с «Амкаром» против «Ростова» центр обороны сыграл очень хорошо. И сегодня тоже. Хотя «Динамо» стало совсем другим, показывает хороший футбол, оказывает серьезное давление. Мы обыграли хорошую команду.

Динамо М — Локомотив