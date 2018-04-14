Юрий Семин: «Эдер говорил, что может играть, но мы приготовили замену» 

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Динамо» (4:0) рассказал, почему лидер команды Мануэл Фернандеш остался в запасе, передает корреспондент «СЭ» Филипп ПАПЕНКОВ. Также специалист дал понять, что форвард Эдер избежал серьезной травмы.
— Почему в запасе остался Фернандеш?
— По состоянию здоровья. К следующему матча могут быть изменения. После сегодняшнего жестокого противостояния нужно посмотреть за состоянием игроков.
— А у Эдера что за травма?
— Не думаю, что она не даст ему играть. Ушиб. Я даже не знаю. Он говорил, что может продолжить матч, но мы уже приготовили замену.
— Игрой Ари довольны?
— Игра к моменту его выхода была практически сделана. Он выполнил все, что от него требовалось.
— Когда ждать на поле Пейчиновича?
— Не знаю. Он игрок обоймы, как и все остальные. Может, и в следующем матче сыграет. Я не стал менять пару Чорлука — Кверквелия, потому что в отличие от матча с «Амкаром» против «Ростова» центр обороны сыграл очень хорошо. И сегодня тоже. Хотя «Динамо» стало совсем другим, показывает хороший футбол, оказывает серьезное давление. Мы обыграли хорошую команду.
Динамо М — Локомотив