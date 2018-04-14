Р. Нигматуллин: «Локомотив» победил «Динамо» на классе

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о победе «Локомотива» над «Динамо» (0:4) в гостевом матче 26-го тура РФПЛ и о шансах вызова в сборную России голкипера Маринато Гилерме.

«Не ожидал, что «Динамо» не сможет забить. У них были хорошие моменты. Скорее всего, «Динамо» подкосил быстрый гол. Ощущение, что «Локомотив» победил на классе. Динамовцы боролись, неспроста они не проигрывали шесть матчей подряд, но «Локомотив» обладает хорошим уровнем игроков, чтобы переиграть «Динамо» на классе.

У красно-зелёных непростые соперники остались, финиш будет сложным. Давайте не будем спешить, а пока пусть золотые медали лежат, приготовленные для «Локомотива». Поздравлять железнодорожников ещё рано.

Гилерме заслуживает шанса быть вызванным в сборную России на чемпионат мира. У него хорошая статистика по отражённым ударам. В сборной есть определённый микроклимат. Решать главному тренеру сборной России, готова ли вратарская семья принять ещё одного конкурента. Гилерме не хуже», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Изотовым.