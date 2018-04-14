Как «Локомотив» празднует победу над «Динамо». Видео из раздевалки 

Президент «Локомотива» Илья Геркус в Инстаграме опубликовал видео, на котором команда эмоционально празднует победу над «Динамо» (4:0) в матче 26-го тура чемпионата России в раздевалке.
"Команда! Все вместе идем к главной цели!" — написал Геркус.
"Локо" продолжает лидировать в турнирной таблице РФПЛ, набрав 55 очков. У "Спартака", который идет на втором месте и у которого игра в запасе, 50 баллов.
КОМАНДА! Все вместе идем к главной цели!🚂🚂🚂🔝🔝🔝 #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда
Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus) 14 Апр 2018 в 6:37 PDT