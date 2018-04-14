Ещё
Как «Локомотив» празднует победу над «Динамо». Видео из раздевалки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как «Локомотив» празднует победу над «Динамо». Видео из раздевалки 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Президент «Локомотива» Илья Геркус в Инстаграме опубликовал видео, на котором команда эмоционально празднует победу над «Динамо» (4:0) в матче 26-го тура чемпионата России в раздевалке.
"Команда! Все вместе идем к главной цели!" — написал Геркус.
"Локо" продолжает лидировать в турнирной таблице РФПЛ, набрав 55 очков. У "Спартака", который идет на втором месте и у которого игра в запасе, 50 баллов.
КОМАНДА! Все вместе идем к главной цели!🚂🚂🚂🔝🔝🔝 #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда
Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus) 14 Апр 2018 в 6:37 PDT
Спорт-Экспресс: последние новости
Далер Кузяев: "Здоровье нормально. Готов играть" Доменико Кришито: "То, что мы не забиваем больше - проблема" Роберто Манчини: "Думаю, Лунев выбыл до конца чемпионата"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым13
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
«Локомотив» разгромил «Динамо»4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение