Руслан Нигматуллин: «Пока рано короновать „Локомотив“ 

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин считает, что команду Юрия Семина называть чемпионом России пока рано. После победы над «Динамо» (4:0) железнодорожники опережают "Спартак" на 5 очков.
— Укрепились во мнении, что «Локо» не упустит лидерство?
— «Локомотив» уже приучил нас в этом году к осторожным прогнозам по поводу своего лидерства. Железнодорожники чередуют великолепные победы невзрачными играми, нелепыми потерями очков…
— Вы про Амкар"?
— Да про матч с пермяками. Поэтому я бы сейчас не стал на месте железнодорожников заказывать золотые майки. Пожалуй, пока можно заказать только макеты, а не сами футболки. Одним, словом рано короновать «Локо».
— Смущает календарь?
— Да. Ведь еще, в частности, предстоит играть с «Краснодаром» и "Зенитом". Да и другие соперники просто так не поделятся очками. Будет сложно. Да, «Локо» ближе остальных к чемпионству, вот только «Спартак», считаю, будет биться до последнего. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Динамо М — Локомотив