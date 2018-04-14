Руслан Нигматуллин: «Пока рано короновать „Локомотив“

— Укрепились во мнении, что «Локо» не упустит лидерство?

— «Локомотив» уже приучил нас в этом году к осторожным прогнозам по поводу своего лидерства. Железнодорожники чередуют великолепные победы невзрачными играми, нелепыми потерями очков…

— Вы про Амкар"?

— Да про матч с пермяками. Поэтому я бы сейчас не стал на месте железнодорожников заказывать золотые майки. Пожалуй, пока можно заказать только макеты, а не сами футболки. Одним, словом рано короновать «Локо».

— Смущает календарь?

— Да. Ведь еще, в частности, предстоит играть с «Краснодаром» и "Зенитом" . Да и другие соперники просто так не поделятся очками. Будет сложно. Да, «Локо» ближе остальных к чемпионству, вот только «Спартак», считаю, будет биться до последнего. ( Виталий АЙРАПЕТОВ

Динамо М — Локомотив