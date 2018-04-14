«Байер» разгромил «Айтрахт» в матче 30 тура чемпионата Германии

Леверкузенский «Байер» разгромил франкфуртский «Айнтрахт» в матче 30-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 4:1, сообщает "Советский спорт"

"Байер" набрал 51 очко и занимает четвертое место в таблице, по дополнительным показателям уступая идущей третьей дортмундской «Боруссии». «Айнтрахт» с 46-ю баллами идет шестым.

В другом матче тура «Герта» обыграла «Кельн» (2:1).

Чемпионат Германии. Бундеслига. 30-й тур "Байер" (Леверкузен) — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) — 4:1 Голы: 1:0 — Брандт, 20; 1:1 — Фабиан, 23: 2:1 — Фолланд, 70: 3:1 — Фолланд, 77; 4:1 — Фолланд, 88