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«Байер» разгромил «Айтрахт» в матче 30 тура чемпионата Германии
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«Байер» разгромил «Айтрахт» в матче 30 тура чемпионата Германии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Леверкузенский «Байер» разгромил франкфуртский «Айнтрахт» в матче 30-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 4:1, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей хет-трик оформил Кевин Фолланд, еще один мяч забил Юлиан Брандт. Единственным отличившимся у «Айнтрахта» стал Марко Фабиан.
"Байер" набрал 51 очко и занимает четвертое место в таблице, по дополнительным показателям уступая идущей третьей дортмундской «Боруссии». «Айнтрахт» с 46-ю баллами идет шестым.
В другом матче тура «Герта» обыграла «Кельн» (2:1).
Чемпионат Германии. Бундеслига. 30-й тур "Байер" (Леверкузен) — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) — 4:1 Голы: 1:0 — Брандт, 20; 1:1 — Фабиан, 23: 2:1 — Фолланд, 70: 3:1 — Фолланд, 77; 4:1 — Фолланд, 88
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