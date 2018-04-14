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«Ливерпуль» разгромил «Борнмут» в чемпионате Англии
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«Ливерпуль» разгромил «Борнмут» в чемпионате Англии 

Газета.Ru 11 минут назад
Фото: Reuters
«Ливерпуль» разгромил «Борнмут» в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:0, сообщает "Советский спорт".
В составе «мерсисайдцев» отличились Садио Мане, Мохаммед Салах и Роберто Фирмино.
"Ливерпуль" занимает третье место в таблице, набрав 70 очков. «Борнмут» с 38-ю баллами располагается на 11-й строчке.
В других матчах тура «Хаддерсфилд» победил «Уотфорд» (1:0), «Суонси» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1), «Кристал Пэлас» обыграл «Брайтон» (3:2), а «Бернли» выиграл у «Лестера» (2:1).
Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур  "Ливерпуль" (Ливерпуль) — «Борнмут» (Борнмут) — 3:0  Голы: 1:0 — Мане, 7; 2:0 — Салах, 69; 3:0 — Фирмино, 90
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