«Ливерпуль» разгромил «Борнмут» в чемпионате Англии

«Ливерпуль» разгромил «Борнмут» в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:0, сообщает "Советский спорт"

"Ливерпуль" занимает третье место в таблице, набрав 70 очков. «Борнмут» с 38-ю баллами располагается на 11-й строчке.

В других матчах тура «Хаддерсфилд» победил «Уотфорд» (1:0), «Суонси» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1), «Кристал Пэлас» обыграл «Брайтон» (3:2), а «Бернли» выиграл у «Лестера» (2:1).

Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур "Ливерпуль" (Ливерпуль) — «Борнмут» (Борнмут) — 3:0 Голы: 1:0 — Мане, 7; 2:0 — Салах, 69; 3:0 — Фирмино, 90