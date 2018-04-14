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Мевля: «Зенит» никогда не опускался ниже определённого уровня"
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Мевля: «Зенит» никогда не опускался ниже определённого уровня" 

Евро-футбол.Ру 8 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник "Зенита" Миха Мевля поделился мнением по поводу последних неудач своей команды.
— За 6 туров до финиша «Зенит» только пятый. Что происходит?
— Сложно сказать. Мы показываем игру довольно высокого уровня: откровенно провальных матчей не было, ниже определенного уровня не опускаемся. Но иногда мы не можем забить, иногда пропускаем смешные мячи.
— Манчини недоволен, что соперники «Зенита» ставят автобус.
— В таких матчах очень важно забить в первые 20 минут, чтобы убить игру. После этого соперник раскрывается, мы забиваем после перерыва и побеждаем легко. Но если в первой половине забить не удается, начинаются проблемы. А когда игра протекает не так, как хочется, игроки начинают нервничать.
В ближайшем туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Анжи». Матч начнётся в 16:30 мск.
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