Мевля: «Зенит» никогда не опускался ниже определённого уровня"

— За 6 туров до финиша «Зенит» только пятый. Что происходит?

— Сложно сказать. Мы показываем игру довольно высокого уровня: откровенно провальных матчей не было, ниже определенного уровня не опускаемся. Но иногда мы не можем забить, иногда пропускаем смешные мячи.

— Манчини недоволен, что соперники «Зенита» ставят автобус.

— В таких матчах очень важно забить в первые 20 минут, чтобы убить игру. После этого соперник раскрывается, мы забиваем после перерыва и побеждаем легко. Но если в первой половине забить не удается, начинаются проблемы. А когда игра протекает не так, как хочется, игроки начинают нервничать.

В ближайшем туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Анжи». Матч начнётся в 16:30 мск.