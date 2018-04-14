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Лунев выбыл до конца сезона из-за травмы
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Лунев выбыл до конца сезона из-за травмы 

Советский спорт 1 час назад
— Что с Луневым? Он сможет сыграть в матче с «Динамо»?
— Я думаю, он выбыл до конца чемпионата. Травма серьезная.
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