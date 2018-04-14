Мевля: «Пока никто не знает, уйдёт ли Манчини по окончании сезона»

— После поражения от «Краснодара» Манчини сказал, что даже болбои забили бы в первом тайме. Как игроки относятся к таким словам тренера?

— Мы все профессионалы и понимаем ситуацию. Когда ты играешь хорошо, но результата нет — это очень больно. Я бы не сказал, что в том же матче с «Краснодаром» мы играли плохо. Здорово действовали и в атаке, и в обороне. Но соперник получил два полушанса — и вот ты проигрываешь матч, в котором должен был побеждать. Обидно.

— Летом Манчини почти наверняка уйдет в сборную Италии.

— Но сейчас он здесь, и мы продолжаем работать. А что будет дальше, пока никто не знает. Такой клуб, как «Зенит», в любой ситуации сможет найти достойное и правильное решение, чтобы двигаться дальше.

"Зенит" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.