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Мевля: «Пока никто не знает, уйдёт ли Манчини по окончании сезона»
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Мевля: «Пока никто не знает, уйдёт ли Манчини по окончании сезона» 

Евро-футбол.Ру 5 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник "Зенита" Миха Мевля поделился мнением о наставнике команды Роберто Манчини.
— После поражения от «Краснодара» Манчини сказал, что даже болбои забили бы в первом тайме. Как игроки относятся к таким словам тренера?
— Мы все профессионалы и понимаем ситуацию. Когда ты играешь хорошо, но результата нет — это очень больно. Я бы не сказал, что в том же матче с «Краснодаром» мы играли плохо. Здорово действовали и в атаке, и в обороне. Но соперник получил два полушанса — и вот ты проигрываешь матч, в котором должен был побеждать. Обидно.
— Летом Манчини почти наверняка уйдет в сборную Италии.
— Но сейчас он здесь, и мы продолжаем работать. А что будет дальше, пока никто не знает. Такой клуб, как «Зенит», в любой ситуации сможет найти достойное и правильное решение, чтобы двигаться дальше.
"Зенит" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
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