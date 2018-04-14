«Динамо» победило «Шахтер» и сократило отставание в чемпионате Украины 

«Динамо» обыграло «Шахтер» в матче 27-го тура чемпионата Украины. Горняки сохранили лидерство в турнирной таблице, киевляне сократили от них отставание до трех очков.
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27-й тур "Шахтер" (Донецк) — «Динамо» (Киев) — 0:1 (0:1)
Гол: Шепелев, 32.
"Шахтер": Пятов, Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Марлос (Кайоде, 83), Фред, Степаненко (Дентинью, 70), Патрик (Коваленко, 83), Тайсон, Феррейра.
"Динамо": Бойко, Пиварич, Бурда, Шабанов, Кендзера, Цыганков, Шепелев, Гармаш (Мораес, 82), Буяльский (Ротань, 60), Вербич, Беседин (Мбокани, 65).
Предупреждения: Феррейра, 5. Гармаш, 54. Ракицкий, 55. Вербич, 63. Шабанов, 71. Хочолава, 74. Тайсон, 90+1. Мбокани, 90+4.
Удаление: Тайсон, 90+4.
Судья: Труханов.
Харьков. Стадион «ОСК Металлист».
Шахтер Д — Динамо К