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Кришито: у «Анжи» было много шансов во втором тайме, но нам удалось победить
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Кришито: у «Анжи» было много шансов во втором тайме, но нам удалось победить 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Защитник «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал победу над «Анжи» (1:0) в домашнем матче 26-го тура российской Премьер-лиги.
«Это был сложный матч. После того, как мы забили, у соперника во втором тайме было много шансов. Но нам удалось удержать победу. Мог ли «Зенит» забить больше? Да, это наша проблема.
У нас впреди ещё пять матчей, в которых мы должны победить. Нам осталось всего пару дней для подготовки к следующей игре. Но мы будем готовы», — передаёт слова Кришито корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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