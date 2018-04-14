Кришито: у «Анжи» было много шансов во втором тайме, но нам удалось победить

«Это был сложный матч. После того, как мы забили, у соперника во втором тайме было много шансов. Но нам удалось удержать победу. Мог ли «Зенит» забить больше? Да, это наша проблема.