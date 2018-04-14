Разбитая голова, «беременный» Тарасов и страшный перфоманс. Фото с матча «Динамо» — «Локомотив»

14 апреля на подмосковной «Арене Химки» «Динамо» в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги потерпело разгромное поражение от «Локомотива» со счетом 0:4.

Чемпионат России. Премьер-лига

Голы: Миранчук Ан., 3, 72; Фарфан, 42; Тарасов, 58.

«Динамо» — Шунин, Козлов (Марков, 61), Рыков, Шуньич, Рауш, Цаллагов (Тетте, 46), Черных (Темников, 77), Панченко, Соу, Ташаев, Луценко.

«Локомотив» — Гильерме, Игнатьев (Ротенберг, 80), Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Денисов, Тарасов, Фарфан (Ари, 73), Миранчук, Миранчук, Эдер (Коломейцев, 55).

Sport24 предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Динамо» — «Локомотив», подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Мысякиным.