14 апреля на подмосковной «Арене Химки» «Динамо» в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги потерпело разгромное поражение от «Локомотива» со счетом 0:4.
Чемпионат России. Премьер-лига
26-й тур «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 0:4 (0:2)
Голы: Миранчук Ан., 3, 72; Фарфан, 42; Тарасов, 58.
«Динамо» — Шунин, Козлов (Марков, 61), Рыков, Шуньич, Рауш, Цаллагов (Тетте, 46), Черных (Темников, 77), Панченко, Соу, Ташаев, Луценко.
«Локомотив» — Гильерме, Игнатьев (Ротенберг, 80), Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Денисов, Тарасов, Фарфан (Ари, 73), Миранчук, Миранчук, Эдер (Коломейцев, 55).
Sport24 предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Динамо» — «Локомотив», подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Мысякиным.