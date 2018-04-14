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Далер Кузяев: Здоровье нормально, готов играть
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Далер Кузяев: Здоровье нормально, готов играть 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
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— Здоровье нормально.
— Готовы играть? — Да, — передает слова Кузяева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, Кузяев получил травму голеностопа в матче против «Ростова». В 26 туре РФПЛ «Зенит» обыграл «Анжи» со счетом 1:0. Отличился Себастьян Дриусси. Петербуржцы с 45 очками занимают третье место в турнирной таблице РФПЛ, махачкалинцы с 24 баллами идут на 14-м месте.
В следующем туре «Зенит» 22 апреля сыграет в Туле с «Арсеналом», «Анжи» 21 апреля примет «Урал». 18 апреля петербуржцы дома сыграют перенесенную встречу 23-го тура против «Динамо».
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«Зенит» – «Анжи». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск) "Зенит" обыграл "Анжи" со счетом 1:0 и вышел на третье место Владимир Воробьев: "Динамо" будет усиливать тренерский штаб
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