Далер Кузяев: Здоровье нормально, готов играть

Фанаты устроили «Зениту» Аргентину, и команду прорвало

— Здоровье нормально.

— Готовы играть? — Да, — передает слова Кузяева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кузяев получил травму голеностопа в матче против «Ростова». В 26 туре РФПЛ «Зенит» обыграл «Анжи» со счетом 1:0. Отличился Себастьян Дриусси . Петербуржцы с 45 очками занимают третье место в турнирной таблице РФПЛ, махачкалинцы с 24 баллами идут на 14-м месте.

В следующем туре «Зенит» 22 апреля сыграет в Туле с «Арсеналом», «Анжи» 21 апреля примет «Урал». 18 апреля петербуржцы дома сыграют перенесенную встречу 23-го тура против «Динамо».