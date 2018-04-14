Владимир Полуяхтов: Думал, «Зенит» будет играть сильнее

Фанаты устроили «Зениту» Аргентину, и команду прорвало

— Счет 1:0 — по игре? — Соперник забил со стандарта, а мы нет. Думаю, это и сыграло свою роль. Считаю, что мы ничего не дали создать сопернику, но результат закономерен, ведь мы сами в атаке сделали не так много. Хотя подходы к воротам были, в концовке мог отличиться Самарджич.

— Какая атмосфера сейчас в раздевалке? Есть оптимизм? — Конечно, не надо опускать голову. Немного погорюем, а потом забудем это поражение. У нас в следующем туре важный бой.

— Следите за таблицей? — Нет, не смотрю. Так легче, чтобы не накручивать себя.

— Просто есть вероятность, что вы попадете в стыках на «Оренбург». — Как бог даст. Так далеко не смотрю.

— Со "Спартаком" было сложнее? — Я не играл в той встрече. Но я думал, что «Зенит» будет играть сильнее. Думал, будут какие-то комбинации, а не только длинные переводы и подачи. Раньше «Зенит» играл хорошо, но потом их раскусили. Команды подстроились под «Зенит», приспособились к их стилю, — передает слова Полуяхтова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» обыграл «Анжи» со счетом 1:0. Отличился Себастьян Дриусси . Петербуржцы с 45 очками занимают третье место в турнирной таблице РФПЛ, махачкалинцы с 24 баллами идут на 14-м месте.

В следующем туре «Зенит» 22 апреля сыграет в Туле с «Арсеналом», «Анжи» 21 апреля примет «Урал». 18 апреля петербуржцы дома сыграют перенесенную встречу 23-го тура против «Динамо».