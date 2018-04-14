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Полуяхтов: «Анжи» хорошо сыграл в обороне, но победа «Зенита» закономерна
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Полуяхтов: «Анжи» хорошо сыграл в обороне, но победа «Зенита» закономерна 

Чемпионат.com 56 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Защитник «Анжи» Владимир Полуяхтов прокомментировал гостевое поражение от «Зенита» (0:1) в матче 26-го тура РФПЛ.
«Соперник забил со стандарта. По игре мы в обороне хорошо сыграли, не дали ничего сделать сопернику. Стандарты сыграли свою роль. А мы сами не забили ни с игры, ни со стандартных положений. Всё закономерно. Да, были эпизоды, подходы, но не более того. В конце могли забить, когда Самарджич бил головой. Как в Краснодаре могли.
Оптимизм есть, не надо опускать голову. Все профессионалы, чуть погорюем и забудем про это. Надо выходить на следующий бой и набирать очки. В таблицу не смотрю, так легче. Накручивать себя только лишний раз. От игры к игре идём. Следующий у нас «Урал», на него будем настраиваться. Можем попасть в стыках на «Оренбург»? Как бог даст.
Против «Спартака» я не играл, поэтому не могу сказать, кто сильнее — они или «Зенит». Но я ожидал, что питерцы будут сильнее играть. Ждал комбинаций, а не только длинных переводов и подач. По началу они хорошо играли, пока их не раскусили. Но сейчас команды подстроились под них. Надо насыщать середину, тогда «Зенит» сбивается на передачи во фланги и подачи», — передаёт слова Полуяхтова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
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