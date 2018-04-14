Полуяхтов: «Анжи» хорошо сыграл в обороне, но победа «Зенита» закономерна

«Соперник забил со стандарта. По игре мы в обороне хорошо сыграли, не дали ничего сделать сопернику. Стандарты сыграли свою роль. А мы сами не забили ни с игры, ни со стандартных положений. Всё закономерно. Да, были эпизоды, подходы, но не более того. В конце могли забить, когда Самарджич бил головой. Как в Краснодаре могли.

Оптимизм есть, не надо опускать голову. Все профессионалы, чуть погорюем и забудем про это. Надо выходить на следующий бой и набирать очки. В таблицу не смотрю, так легче. Накручивать себя только лишний раз. От игры к игре идём. Следующий у нас «Урал», на него будем настраиваться. Можем попасть в стыках на «Оренбург»? Как бог даст.