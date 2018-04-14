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Мевля: сейчас в ЧР важнее набирать очки, чем показывать красивую игру
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Мевля: сейчас в ЧР важнее набирать очки, чем показывать красивую игру 

Р-Спорт 56 минут назад
Защитник "Зенита" Миха Мевля заявил, что для петербуржцев на финише чемпионата России важнее стабильно набирать очки, чем показывать красивый футбол.
В субботу «Зенит» на своем поле обыграл махачкалинский «Анжи» со счетом 1:0 в матче 26-го тура чемпионата России. Единственный гол в этой встрече забил Себастьян Дриусси на 36-й минуте. «Зенит» набрал 45 очков и поднялся с пятого на третье место в турнирной таблице.
"В некоторых матчах мы играли хорошо, но не могли добиться победы. Сегодня все наоборот: выдающейся игры не показали, но выиграли. Это футбол. Мы обязаны играть лучше, но еще важнее сейчас стабильно набирать очки", — заявил Мевля журналистам.
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