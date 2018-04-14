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«Барселона» — «Валенсия» — 2:1 (обзор)
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«Барселона» — «Валенсия» — 2:1 (обзор) 

Soccer News 50 минут назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляется обзор матча 32-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Валенсией».
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