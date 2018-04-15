Себастьян Дриусси: Главная цель «Зенита» — попасть в Лигу чемпионов

«Мой гол в ворота „Анжи“ — это отрепетированный момент. Предыдущую неделю мы отрабатывали ситуации, в которых я должен был находиться именно там, где я находился, поэтому все логично завершилось.

Мы создаем моменты, но превращать их в голы всегда сложнее. Лучше выигрывать с разницей в два или три мяча, мы должны работать над тем, чтобы так происходило.

Наша цель — не ошибаться и одержать 5 побед в оставшихся 5 матчах, чтобы реализовать нашу главную цель — квалифицироваться в Лигу чемпионов. Мы будем идти к этой цели матч за матчем, шаг за шагом», — приводит слова Дриусси пресс-служба клуба.