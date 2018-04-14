Себастьян Дриусси: «Задача „Зенита“ — выход в Лигу чемпионов»

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси после победы над «Анжи» в матче 26-го тура чемпионата России (1:0) отметил, что его единственный гол был домашней заготовкой. Также аргентинец подчеркнул, что задачей команды на остаток сезона остается попадание в Лигу чемпионов.

— Это был отрепетированный момент, — сказал Дриусси в интервью пресс-службе клуба. — Предыдущую неделю мы отрабатывали ситуации, в которых я должен был находиться именно там, где я находился, поэтому все логично завершилось.

— Почему «Зениту» так сложно даются голевые моменты?

— Мы создаем моменты, но превращать моменты в голы всегда сложнее. Лучше всегда выигрывать с разницей в два или три мяча, и мы должны работать над тем, чтобы так происходило, должны настраивать прицел, лучше играть по низкому мячу.

— До конца чемпионата всего пять матчей. Какая цель перед командой сейчас?

— Наша цель — сводить к минимуму количество ошибок и одержать пять побед, реализовать нашу главную цель — попасть в Лигу чемпионов. Мы будем идти к этой цели матч за матчем, шаг за шагом.

— Вы знаете, с кем поменялись футболками после матча с «Анжи»?

— Это аргентинский игрок, с которым я уже встречался. Он подошел, попросил футболку для друга, я с удовольствием отдал.

Зенит — Анжи