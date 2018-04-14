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Себастьян Дриусси: «Задача „Зенита“ — выход в Лигу чемпионов»
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Себастьян Дриусси: «Задача „Зенита“ — выход в Лигу чемпионов» 

Спорт-Экспресс 53 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси после победы над «Анжи» в матче 26-го тура чемпионата России (1:0) отметил, что его единственный гол был домашней заготовкой. Также аргентинец подчеркнул, что задачей команды на остаток сезона остается попадание в Лигу чемпионов.
— Это был отрепетированный момент, — сказал Дриусси в интервью пресс-службе клуба. — Предыдущую неделю мы отрабатывали ситуации, в которых я должен был находиться именно там, где я находился, поэтому все логично завершилось.
— Почему «Зениту» так сложно даются голевые моменты?
— Мы создаем моменты, но превращать моменты в голы всегда сложнее. Лучше всегда выигрывать с разницей в два или три мяча, и мы должны работать над тем, чтобы так происходило, должны настраивать прицел, лучше играть по низкому мячу.
— До конца чемпионата всего пять матчей. Какая цель перед командой сейчас?
— Наша цель — сводить к минимуму количество ошибок и одержать пять побед, реализовать нашу главную цель — попасть в Лигу чемпионов. Мы будем идти к этой цели матч за матчем, шаг за шагом.
— Вы знаете, с кем поменялись футболками после матча с «Анжи»?
— Это аргентинский игрок, с которым я уже встречался. Он подошел, попросил футболку для друга, я с удовольствием отдал.
Зенит — Анжи
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