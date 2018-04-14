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«Краснодар» нанес поражение «Арсеналу» и вышел на третье место
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«Краснодар» нанес поражение «Арсеналу» и вышел на третье место 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Газета.Ru
«Краснодар» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 26-го тура Российской футбольной Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:0, сообщает ТАСС.
В составе победителей отличились Виктор Классон, Сергей Петров, отличившийся первым мячом в нынешнем сезоне, и Рикардо Лаборде.
"Краснодар" набрал 47 очков и обошел ЦСКА и "Зенит" в таблице, выйдя на третье место. «Арсенал» с 35-ю очками занимает шестую строчку.
Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур "Краснодар" (Краснодар) — «Арсенал» (Тула) — 3:0 Голы: 1:0 — Классон, 4; 2:0 — Петров, 23; 3:0 — Лаборде, 86  Ранее сообщалось, что из-за желтой карточки Федор Смолов пропустит матч следующего тура с московским ЦСКА.
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