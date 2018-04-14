«Фенербахче» с Нойштедером победил «Сивасспор», несмотря на гол Робинью

В турнирной таблице «Фенербахче» идет на четвертом месте, отставая от лидирующего «Бешикташа» на 2 очка.

В другой встрече «Аланьяспор» сыграл вничью с «Йени Малатьяспором». В составе гостей на поле появился экс-хавбек «Краснодара» и «Динамо» Вандерсон.

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29-й тур "Сивасспор" — «Фенербахче» — 1:2 (0:2)

Голы: Шаэшуэ, 30 (0:1). Меджани, 33 — в свои ворота (0:2).

"Касымпаша" — «Карабюкспор» — 2:0 (0:0)

Голы: Трезеге, 55 (1:0). Менса, 66 (2:0).

"Йени Малатьяспор" — «Аланьяспор» — 1:1 (0:0)

Голы: Бюйюк, 78 (1:0). Соуза Силва, 90+4 (1:1).