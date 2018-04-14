Ещё
«Фенербахче» с Нойштедером победил «Сивасспор», несмотря на гол Робинью
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Фенербахче» с Нойштедером победил «Сивасспор», несмотря на гол Робинью 

Спорт-Экспресс 27 минут назад
«Фенербахче» обыграл «Сивасспор» в матче чемпионата Турции. В составе стамбульцев на поле появились защитник сборной России Роман Нойштедтер и два бывших игрока "Зенита" — Мартин Шкртел и Жулиану. Экс-капитан «Динамо» Матье Вальбуэна и еще один экс-игрок питерского клуба Нету остались в запасе. За «Сивасспор» отличился бывший форвард "Реала", «Манчестер Сити» и «Милана» Робинью.
В турнирной таблице «Фенербахче» идет на четвертом месте, отставая от лидирующего «Бешикташа» на 2 очка.
В другой встрече «Аланьяспор» сыграл вничью с «Йени Малатьяспором». В составе гостей на поле появился экс-хавбек «Краснодара» и «Динамо» Вандерсон.
Чемпионат Турции
Суперлига
29-й тур  "Сивасспор" — «Фенербахче» — 1:2 (0:2)
Голы: Шаэшуэ, 30 (0:1). Меджани, 33 — в свои ворота (0:2).
"Касымпаша" — «Карабюкспор» — 2:0 (0:0)
Голы: Трезеге, 55 (1:0). Менса, 66 (2:0).
"Йени Малатьяспор" — «Аланьяспор» — 1:1 (0:0)
Голы: Бюйюк, 78 (1:0). Соуза Силва, 90+4 (1:1).
Спорт-Экспресс: последние новости
"Краснодар" - "Арсенал". Кубанцы побеждают и обходят "Зенит" и ЦСКА "Дженоа" победил "Кротоне" "Лион" разгромил "Амьен"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аршавин не приедет на ЧМ в Россию20
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым14
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение