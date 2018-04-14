«Фенербахче» с Нойштедером победил «Сивасспор», несмотря на гол Робинью 

«Фенербахче» обыграл «Сивасспор» в матче чемпионата Турции. В составе стамбульцев на поле появились защитник сборной России Роман Нойштедтер и два бывших игрока "Зенита" — Мартин Шкртел и Жулиану. Экс-капитан «Динамо» Матье Вальбуэна и еще один экс-игрок питерского клуба Нету остались в запасе. За «Сивасспор» отличился бывший форвард "Реала", «Манчестер Сити» и «Милана» Робинью.
В турнирной таблице «Фенербахче» идет на четвертом месте, отставая от лидирующего «Бешикташа» на 2 очка.
В другой встрече «Аланьяспор» сыграл вничью с «Йени Малатьяспором». В составе гостей на поле появился экс-хавбек «Краснодара» и «Динамо» Вандерсон.
Чемпионат Турции
Суперлига
29-й тур "Сивасспор" — «Фенербахче» — 1:2 (0:2)
Голы: Шаэшуэ, 30 (0:1). Меджани, 33 — в свои ворота (0:2).
"Касымпаша" — «Карабюкспор» — 2:0 (0:0)
Голы: Трезеге, 55 (1:0). Менса, 66 (2:0).
"Йени Малатьяспор" — «Аланьяспор» — 1:1 (0:0)
Голы: Бюйюк, 78 (1:0). Соуза Силва, 90+4 (1:1).