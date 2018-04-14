Ещё
Бывший вратарь «Динамо» вывел «Вулверхэмптон» в АПЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывший вратарь «Динамо» вывел «Вулверхэмптон» в АПЛ 

SPORT24.ru 1 час назад
«Вулверхэмптон» гарантировал себе путевку в АПЛ по итогам нынешнего сезона Чемпионшипа. Об этом стало известно после ничьей в матче «Фулхэм» — «Брентфорд» (1:1). «Вулверхэмптон» занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий третьим «Фулхэм» на 10 очков. До конца сезона «Фулхэму» осталось провести три матча, а это означает, что «волки» уже не опустятся ниже второго места. Первые два места по итогам сезона выходят в АПЛ, а третью путевку разыгрывают команды, занявшие с третье по шестое место.
Главным тренером «Вулверхэмптона» является бывший вратарь московского «Динамо» Нуну (2005—2006). Ранее он возглавлял «Валенсию» и «Порту».
SPORT24.ru: последние новости
Луис Суарес: «Это нормально, что болельщики были сердиты на «Барселону» «Краснодар» обыграл «Арсенал» в молодежном первенстве, «Спартак» забил 6 голов «Уралу» Тарасов: «Опасения не удержать позиции в турнирной таблице есть всегда»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аршавин не приедет на ЧМ в Россию42
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым15
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение