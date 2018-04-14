Бывший вратарь «Динамо» вывел «Вулверхэмптон» в АПЛ

«Вулверхэмптон» гарантировал себе путевку в АПЛ по итогам нынешнего сезона Чемпионшипа. Об этом стало известно после ничьей в матче «Фулхэм» — «Брентфорд» (1:1). «Вулверхэмптон» занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий третьим «Фулхэм» на 10 очков. До конца сезона «Фулхэму» осталось провести три матча, а это означает, что «волки» уже не опустятся ниже второго места. Первые два места по итогам сезона выходят в АПЛ, а третью путевку разыгрывают команды, занявшие с третье по шестое место.

Главным тренером «Вулверхэмптона» является бывший вратарь московского «Динамо» Нуну (2005—2006). Ранее он возглавлял «Валенсию» и «Порту».