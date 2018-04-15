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«Ростов» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче чемпионата России
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«Ростов» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче чемпионата России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Ростов» одержал победу над «СКА-Хабаровском» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РФПЛ) со счетом 2:0.
Счет в матче на 40-й минуте открыл Бьорн Сигурдарсон. Разрыв в счете увеличил Хорен Байрамян, отличившийся на 89-й минуте.
"Ростов" одержал свою первую победу под руководством нового тренера Валерия Карпина.
Ростовчане расположились на 12-й строчке турнирной таблицы РФПЛ (30 очков). «СКА-Хабаровск» замыкает таблицу, имея в своем активе 13 очков.
Россия — Премьер-Лига. 26-й тур Ростов (Ростов-на-Дону) — СКА-Хабаровск (Хабаровск) — 2:0 Голы: 1:0 — Сигурдарсон — 40, 2:0 — Байрамян — 89
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