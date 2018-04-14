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«Бавария» — «Боруссия М» — 5:1 (обзор)
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«Бавария» — «Боруссия М» — 5:1 (обзор) 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляется обзор матча 30-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и менхенгладбахской «Боруссией».
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"Ливерпуль" – "Борнмут" - 3:0 (обзор) "Челси" при Конте добыл только одну победу в АПЛ, если уступал к перерыву "Ливерпуль" разгромил "Борнмут" на "Энфилде"
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