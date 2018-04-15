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Клопп: «Ливерпулю» не хватило энергии на весь матч с «Борнмутом»
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Клопп: «Ливерпулю» не хватило энергии на весь матч с «Борнмутом» 

Чемпионат.com 18 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на послематчевой пресс-конференции подвел итоги встречи 34-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:0), отметив, что его команде не хватило энергии на весь матч.
«Первые 75 минут мы показывали отличную игру, а потом кончилась энергия. Мы начали совершать ошибки, и «Борнмут» попытался ими воспользоваться. Хорошо, что мы не дали сопернику забить и набрали важные очки», — сказал Клопп.
За 4 тура до конца чемпионата «Ливерпуль» занимает третье место, гарантирующее участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.
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