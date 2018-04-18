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«Барселона» впервые за 16 лет вышла на матч без своих воспитанников
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«Барселона» впервые за 16 лет вышла на матч без своих воспитанников 

RT на русском 18 апреля 2018
Фото: Soccer News
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не включил в стартовый состав команды ни одного воспитанника клуба на матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу с «Сельтой».
Впервые за 16 лет академия «Барселоны» не была представлена в составе основной команды, сообщает «Советский Спорт» на Barca Blaugranes.
С первых минут на поле вышел Денис Суарес, который прошёл через вторую команду — «Барселону Б». Однако он является воспитанником систем «Сельты» и «Манчестер Сити».
При этом на замену в матче вышли воспитанники клуба Серхи Роберто и Лионель Месси.
Ранее «Сельта» на своём поле сыграла вничью с «Барселоной» в матче 33-го тура испанской Примеры.
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