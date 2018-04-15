Сборная Германии выиграла ЧЕ U18 по волейболу, россияне — 4-е

Волейболисты Германии выиграли юношеский чемпионат Европы U18, который проходил в Чехии и Словакии. В финальном матче немецкая команда в трёх партиях уверенно выиграла у соперников из Чехии со счётом 3:0 (25:22, 25:17, 25:20).

Бронзовым призёром стала команда Италии, обыгравшая в матче за третье место сборную России со счётом 3:1.

Напомним, что в ходе турнира россияне проиграли только Италии (дважды — в группе и в матче за третье место) и Германии (в полуфинале).

Волейбол. Чемпионат Европы U18. Мужчины. Финал

Германия — Чехия — 3:0 (25:22, 25:17, 25:20).