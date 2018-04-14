Волейболисты РФ не смогли выйти в финал ЧЕ U18, уступив Германии

Юношеская сборная России по волейболу не смогла выйти в финал чемпионата Европы U18, который проходит в Чехии и Словакии. В полуфинальном матче россияне, ставшие вторыми в группе II, в трёх партиях уступили сверстникам из Германии со счётом 0:3 (23:25, 13:25, 18:25). Самым результативным в составе россиян стал Омар Курбанов, набравший 11 очков. Александр Синицын подал 2 эйса.

Немецкая команда первенствовала в группе I, которая проводила свои матчи в Злине, на той же площадке, что и полуфинал. А россияне групповой турнир провели в Пухове.

За бронзовые медали подопечные Михаила Николаева сыграют 15 апреля с командой Италии. Начало матча в 16:30 мск. Позднее в финале встретятся команды Германии и Чехии.

Волейбол. Чемпионат Европы U18. Мужчины. Полуфинал

Германия — Россия — 3:0 (25:23, 25:13, 25:18).