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Волейболисты РФ уступили Италии и остались без медалей ЧЕ U18
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Волейболисты РФ уступили Италии и остались без медалей ЧЕ U18 

Чемпионат.com 1 час назад
Волейболисты сборной России не смогли завоевать бронзовые медали чемпионата Европы U18, который завершается сегодня в Чехии и Словакии. В матче за третье место подопечные Михаила Николаева уступили команде Италии со счётом 1:3 (22:25, 25:23, 23:25, 17:25).
Напомним, что с аналогичным счётом (1:3) завершилась встреча россиян с итальянцами на групповом этапе.
В финале позднее сыграют сборные Германии и Чехии.
Волейбол. Чемпионат Европы U18. Мужчины. Матч за третье место
Россия — Италия — 1:3 (22:25, 25:23, 23:25, 17:25).
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