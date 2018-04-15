Волейболисты РФ уступили Италии и остались без медалей ЧЕ U18

Волейболисты сборной России не смогли завоевать бронзовые медали чемпионата Европы U18, который завершается сегодня в Чехии и Словакии. В матче за третье место подопечные Михаила Николаева уступили команде Италии со счётом 1:3 (22:25, 25:23, 23:25, 17:25).

Напомним, что с аналогичным счётом (1:3) завершилась встреча россиян с итальянцами на групповом этапе.

В финале позднее сыграют сборные Германии и Чехии.

Волейбол. Чемпионат Европы U18. Мужчины. Матч за третье место

Россия — Италия — 1:3 (22:25, 25:23, 23:25, 17:25).