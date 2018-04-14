«Интер» сыграл вничью с «Аталантой» в матче чемпионата Италии

Встреча прошла в Бергамо и завершилась со счетом 0:0, сообщает "Советский спорт"

"Интер" набрал 60 очков и занимает пятое место в таблице чемпионата. «Аталанта» с 49-ю баллами занимает восьмую строчку.

В следующем туре «Аталанта» на выезде сыграет с «Беневенто». Эта игра состоится 18 апреля. «Интер» 17 апреля на домашнем стадионе «Сан-Сиро» примет «Кальяри».

Чемпионат Италии. Серия А. 32-й тур "Аталанта" (Бергамо) — «Интер» (Милан) — 0:0 Ранее сообщалось, что «Дженоа» обыграл аутсайдера «Кротоне», а «Торино» сыграл вничью с «Кьево».