Ещё
«Интер» сыграл вничью с «Аталантой» в матче чемпионата Италии
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Интер» сыграл вничью с «Аталантой» в матче чемпионата Италии 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Газета.Ru
Встреча прошла в Бергамо и завершилась со счетом 0:0, сообщает "Советский спорт".
"Интер" набрал 60 очков и занимает пятое место в таблице чемпионата. «Аталанта» с 49-ю баллами занимает восьмую строчку.
В следующем туре «Аталанта» на выезде сыграет с «Беневенто». Эта игра состоится 18 апреля. «Интер» 17 апреля на домашнем стадионе «Сан-Сиро» примет «Кальяри».
Чемпионат Италии. Серия А. 32-й тур  "Аталанта" (Бергамо) — «Интер» (Милан) — 0:0  Ранее сообщалось, что «Дженоа» обыграл аутсайдера «Кротоне», а «Торино» сыграл вничью с «Кьево».
Газета.Ru: последние новости
Арбитр удалил Гвардиолу во время перерыва в матче с "Ливерпулем" Миранчуки обошли Березуцких по голам среди братьев-близнецов "Ливерпуль" разгромил "Борнмут" в чемпионате Англии
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аршавин не приедет на ЧМ в Россию58
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»1
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым15
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение