Орещук назвал удивительным счет матча «Динамо» — «Локомотив»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук удивлен поражением бело-голубых со счетом 0:4 от «Локомотива» в домашнем матче 26-го тура чемпионата России.

«Счет удивительный, не по игре. Я был уверен, что «Динамо» даст бой. «Локомотив» использовал практически все свои стандарты, а мы все знаем, что в футболе очень важно забивать со стандартов. Что касается «Динамо», то это худшая игра при главном тренере Хохлове. Но лучше проиграть один раз 0:4, чем четыре раза по 0:1», — сказал Орещук в эфире телеканала «Наш футбол».