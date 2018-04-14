Ещё
Орещук назвал удивительным счет матча «Динамо» — «Локомотив»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Орещук назвал удивительным счет матча «Динамо» — «Локомотив» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук удивлен поражением бело-голубых со счетом 0:4 от «Локомотива» в домашнем матче 26-го тура чемпионата России.
«Счет удивительный, не по игре. Я был уверен, что «Динамо» даст бой. «Локомотив» использовал практически все свои стандарты, а мы все знаем, что в футболе очень важно забивать со стандартов. Что касается «Динамо», то это худшая игра при главном тренере Хохлове. Но лучше проиграть один раз 0:4, чем четыре раза по 0:1», — сказал Орещук в эфире телеканала «Наш футбол».
SPORT24.ru: последние новости
В. Воробьев: «Тренерский штаб московского ХК «Динамо» будет усиляться» «Динамо» - «Локомотив» - 0:4. Видеообзор матча 26-го тура РФПЛ Каррагер: «На "Этихаде" поле больше и полузащите "Ливерпуля" будет тяжелее»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аршавин не приедет на ЧМ в Россию58
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»1
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым15
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение