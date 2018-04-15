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«Зенит» установил рекорд чемпионатов России по средней посещаемости
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«Зенит» установил рекорд чемпионатов России по средней посещаемости 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Петербургский "Зенит" побил рекорд по средней посещаемости в одном сезоне чемпионата России, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы сине-бело-голубых, в общей сложности 528 099 человек посетили 12 матчей команды в первенстве страны. Средняя посещаемость составила 44 008 человек. До конца сезона ни один клуб не сможет превзойти эти показатели.
Стадион «Санкт-Петербург» побил достижение владикавказского клуба «Спартак-Алания». В сезоне-1995 домашние матчи команды посетили в среднем 33 467 болельщиков. Третье место занимает московский "Спартак" — 32 760 зрителей в сезоне-2016/17.
Также «Зенит» занимает 32-е место по средней посещаемости домашних игр среди европейских команды.
На арене «Санкт-Петербург» пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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