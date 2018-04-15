«Крылья Советов» обыграли «Енисей» в матче первенства ФНЛ

ТАСС , 15 апреля. Самарские «Крылья Советов» одержали победу над красноярским «Енисеем» со счетом 1:0 в домашнем матче 33-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Мяч на 52-й минуте забил Александр Соболев . «Енисей» потерпел три поражения в последних пяти матчах ФНЛ. В параллельном матче «Оренбург» в гостях сыграл вничью с ярославским «Шинником» — 0:0.

В турнирной таблице «Енисей» продолжает лидировать, набрав 71 очко, столько же в активе у «Оренбурга», который уступает команде из Красноярска по дополнительным показателям. «Крылья Советов» с 70 очками идут третьими.

В следующем туре «Енисей» примет томскую «Томь», «Оренбург» — санкт-петербургское «Динамо», «Крылья Советов» в гостях сыграют с санкт-петербургским «Зенитом-2». Встречи 34-го тура пройдут 21 апреля.