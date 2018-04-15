Прогноз на центральную встречу тура в ФНЛ: Крылья Советов — Енисей

Центральная встреча оставшейся части сезона, которая прольёт свет на интригу и распределение мест в первой тройке команд ФНЛ.

Крылья Советов

Открытый футбол подопечные Андрея Тихонова продемонстрировали в матче со "Спартаком" . «Красно-белые» доказали своё преимущество в классе, не пустив «Крылья Советов» в полуфинал кубка России. Через несколько дней самарский коллектив отомстил москвичам в лице «Спартака-2». Самодин, Зотов и хет-трик Соболева позволили одержать самарскому клубу крупную победу. Неудача в поединке последнего тура на новом стадионе в Калининграде несколько снизила интригу предстоящего матча. С другой стороны, отступать самарцам уже некуда.

Енисей

"Енисей" сам растратил своё преимущество, проиграв «Ротору-Волгоград» и «Кубани» двумя турами ранее. Зато в крайние игровые дни красноярцы забили по одному мячу «Лучу-Энергии» и «Олимпийцу». Подопечные Дмитрия Аленичева не в самой лучшей форме, что доказывают поражения и неуверенные победы над аутсайдерами. Сегодня для них наступает час икс.

Где смотреть матч

Игра «Крылья Советов» — «Енисей» состоится 15.04.2018, в 14:00. Прямая трансляция матча доступна на портале LiveResult, текстовая трансляция.

Статистика личных встреч

"Крылья Советов" — «Енисей»: +3=0-1. Разница мячей: 5:1.

Единственную победу «Енисей» одержал в первом круге. Три остальных матча состоялись в сезоне 2014/15.

Интересные факты

— «Крылья Советов» не проигрывали в девяти последних встречах, до последнего тура. Семь из них самарский коллектив выиграл.

— «Енисей» не пропускает и не теряет очков два тура подряд.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

"Крылья Советов" «перегорели» в прошлом туре. Нынешний «Енисей» вполне по зубам команде Андрея Тихонова. Тем более что есть отличный шанс успеть на прямой поезд ФНЛ — РФПЛ, иначе можно готовиться к стыковым матчам, П1-1,9.

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