Ещё
Прогноз на центральную встречу тура в ФНЛ: Крылья Советов — Енисей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прогноз на центральную встречу тура в ФНЛ: Крылья Советов — Енисей 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Центральная встреча оставшейся части сезона, которая прольёт свет на интригу и распределение мест в первой тройке команд ФНЛ.
Крылья Советов
Открытый футбол подопечные Андрея Тихонова продемонстрировали в матче со "Спартаком". «Красно-белые» доказали своё преимущество в классе, не пустив «Крылья Советов» в полуфинал кубка России. Через несколько дней самарский коллектив отомстил москвичам в лице «Спартака-2». Самодин, Зотов и хет-трик Соболева позволили одержать самарскому клубу крупную победу. Неудача в поединке последнего тура на новом стадионе в Калининграде несколько снизила интригу предстоящего матча. С другой стороны, отступать самарцам уже некуда.
Енисей
"Енисей" сам растратил своё преимущество, проиграв «Ротору-Волгоград» и «Кубани» двумя турами ранее. Зато в крайние игровые дни красноярцы забили по одному мячу «Лучу-Энергии» и «Олимпийцу». Подопечные Дмитрия Аленичева не в самой лучшей форме, что доказывают поражения и неуверенные победы над аутсайдерами. Сегодня для них наступает час икс.
Где смотреть матч
Игра «Крылья Советов» — «Енисей» состоится 15.04.2018, в 14:00. Прямая трансляция матча доступна на портале LiveResult, текстовая трансляция.
Статистика личных встреч
"Крылья Советов" — «Енисей»: +3=0-1. Разница мячей: 5:1.
Единственную победу «Енисей» одержал в первом круге. Три остальных матча состоялись в сезоне 2014/15.
Интересные факты
— «Крылья Советов» не проигрывали в девяти последних встречах, до последнего тура. Семь из них самарский коллектив выиграл.
— «Енисей» не пропускает и не теряет очков два тура подряд.
Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"
"Крылья Советов" «перегорели» в прошлом туре. Нынешний «Енисей» вполне по зубам команде Андрея Тихонова. Тем более что есть отличный шанс успеть на прямой поезд ФНЛ — РФПЛ, иначе можно готовиться к стыковым матчам, П1-1,9.
Ваш прогноз
Константин Лицин
Евро-футбол.Ру: последние новости
Хавбек "Арсенала" Сунзу травмировался в матче с "Краснодаром" БАТЭ во второй раз за год обыграл брестское "Динамо" Ганчаренко: "Зародилась какая-то надежда после матчей Лиги чемпионов"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аршавин не приедет на ЧМ в Россию62
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»1
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Локомотив» разгромил «Динамо»4
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение