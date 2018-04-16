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Волейболистки «Енисея» вышли вперед в серии за бронзу чемпионата России с «Уралочкой»
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Волейболистки «Енисея» вышли вперед в серии за бронзу чемпионата России с «Уралочкой» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
ТАСС, 16 апреля. Красноярский «Енисей» на своей площадке со счетом 3-1 одержал победу над «Уралочкой» из Свердловской области в первом матче серии за третье место чемпионата России по волейболу среди женских команд.
Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу «Енисея», следующий матч пройдет 17 апреля в Красноярске.
В финальной серии чемпионата встретятся московское и казанское «Динамо», стартовая игра серии пройдет позднее в понедельник в Казани. Действующими победительницами турнира являются волейболистки московского «Динамо».
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