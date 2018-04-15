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Паулу Фонсека: «Шахтер» не показал своего уровня в матче с «Динамо»
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Паулу Фонсека: «Шахтер» не показал своего уровня в матче с «Динамо» 

Советский спорт 57 минут назад
«Поздравляю „Динамо“ с победой. Соперник начал игру намного лучше нас. Мы действовали медленно, было очень много пропущенных зон, позволяли оппоненту выходить в контратаки. На самом деле в первые 35 минут киевляне были намного предпочтительнее. После пропущенного гола команда среагировала и имела три голевых момента, однако не получилось забить. Во втором тайме „Динамо“ полностью закрылось и качественно защищалось, а у нас возникли сложности с тем, чтобы в отсутствие свободных зон вскрыть оборону. Должен признать заслуженную победу гостей в матче, где мы не показали своего уровня. Также хочу отметить, что такие поединки очень сложно судить, и хочу поздравить арбитра с качественной работой.
Не удавалось продумывать игру лучше. Не хватило скорости, а в начале атак — немного мысли, чтобы выстраивать их не через центр, а с помощью флангов. Не было достаточно прессинга и живости с нашей стороны. Чтобы побеждать в таких матчах, мы должны быть более внимательными — такими же, как соперник, и даже больше. Как я уже сказал, „Динамо“ сегодня было лучше.
Что касается продления контракта, нет никакого дедлайна или фиксированной даты. Сейчас ведутся переговоры», — цитирует Фонсеку официальный сайт клуба.
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