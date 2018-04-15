Паулу Фонсека: «Шахтеру» не получается победить «Динамо», потому что оно играет хорошо в защите"

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека после матча чемпионата Уркаины против «Динамо» (0:1) отметил, что соперник показывает хорошую игру в обороне. «Горняки» не смогли выиграть ни одного матча у бело-голубых.

— Не удавалось продумывать игру лучше, — заявил Фонсека. — Не хватило скорости, а в начале атак — немного мысли, чтобы выстраивать их не через центр, а с помощью флангов. Не было достаточно прессинга и живости с нашей стороны. Чтобы побеждать в таких матчах, мы должны быть более внимательными — такими же, как соперник, и даже больше. «Динамо» сегодня было лучше.

— В этом чемпионате вам тяжело даются матчи с «Динамо», ни одной победы.

— Правда, выиграть пока не получается. Игры очень сложные. Давайте поговорим о реалиях: «Динамо» в обороне — самая сильная команда в этом году. Когда они забивают, становится очень тяжело: бело-синие полностью садятся назад, закрывают абсолютно все зоны, практически не проявляют инициативу и решают только обороняться. Причем делают это хорошо.