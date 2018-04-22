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«Ювентус» — «Наполи»: прямая трансляция — в 21.45
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«Ювентус» — «Наполи»: прямая трансляция — в 21.45 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
Сегодня, 22 апреля, состоится центральный матч 34-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Наполи». Встреча состоится на туринской арене «Ювентус Стэдиум» и начнется в 21.45 по московскому времени. Соперники — соседи по турнирной таблице, у «Старой синьоры» 85 очков, и она первая. У неаполитанцев — 81 балл, и они вторые. Остальные команды уже потеряли шансы на чемпионство.
"СЭ" проведет прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Наполи».
Сразу после игры на сайте «СЭ» вас будут ждать разбор игры, хайлайты (видео), комментарии участников матча, тренеров и наших ведущих авторов.
Прямая трансляция матча «Ювентус» — «Наполи»
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