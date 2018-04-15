«Шальке» обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче чемпионата Германии

«Шальке-04» на своем поле обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче 30-го тура чемпионата Германии со счетом 2:0. Об этом сообщает «Советский спорт».

В составе победителей голами отличились украинский полузащитник Евгений Коноплянка и защитник Налдо.

"Шальке-04", имея в своем активе 55 очков, располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии.

"Боруссия" с 51 очками занимает четвертую строчку.

Германия — Бундеслига. 30-й тур Шальке-04 (Гельзенкирхен) — Боруссия Д (Дортмунд) — 2: 0 Голы: 1:0 — Коноплянка — 50, 2:0 — Налдо — 82