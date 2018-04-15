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«Шальке» обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче чемпионата Германии
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«Шальке» обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче чемпионата Германии 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Газета.Ru
«Шальке-04» на своем поле обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче 30-го тура чемпионата Германии со счетом 2:0. Об этом сообщает «Советский спорт».
В составе победителей голами отличились украинский полузащитник Евгений Коноплянка и защитник Налдо.
"Шальке-04", имея в своем активе 55 очков, располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии.
"Боруссия" с 51 очками занимает четвертую строчку.
Германия — Бундеслига. 30-й тур Шальке-04 (Гельзенкирхен) — Боруссия Д (Дортмунд) — 2: 0 Голы: 1:0 — Коноплянка — 50, 2:0 — Налдо — 82
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