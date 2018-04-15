Нигматуллин: «Зенит» должен искать российского тренера"

— В субботу проходил матч «Зенита» с «Анжи». Подопечные Роберто Манчини с трудом взяли в этом поединке три очка.

— «Зенит» не впечатляет в последнее время. И в этом матче, еле обыграв команду из нижней части турнирной таблицы, тоже не впечатлил. Как я понимаю, этот сезон «Зенит» в нынешнем виде доживает — наверняка эту команду ожидают большие перестановки. Думаю, учитывая расходы на команду, учредителей вряд ли может устраивать ее нынешнее состояние.

— Кто бы мог сменить на посту главного тренера Роберто Манчини после того, как он вернется в Италию?

— Мое мнение, нужно искать российских специалистов. Вряд ли они прислушаются к моему мнению — пригласят опять какого-нибудь иностранца, который после какого-нибудь восемнадцатого трансфера будет говорить, что ему еще нужны игроки. Но это уже бич «Зенита». Можно было бы пригласить того же Сергея Семака , но, я так понимаю, мосты сожжены, потому что у «Зенита» уже другое руководство, а Семак не работал с ним.

В настоящий момент «Зенит» занимает четвёртое место в таблице, но может стать пятым, если ЦСКА обыграет в Уфе одноимённый клуб.