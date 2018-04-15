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Нигматуллин: «Зенит» должен искать российского тренера"
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Нигматуллин: «Зенит» должен искать российского тренера" 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Бывший голкипер "Спартака" и «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил выступление "Зенита" по ходу нынешнего сезона.
— В субботу проходил матч «Зенита» с «Анжи». Подопечные Роберто Манчини с трудом взяли в этом поединке три очка.
— «Зенит» не впечатляет в последнее время. И в этом матче, еле обыграв команду из нижней части турнирной таблицы, тоже не впечатлил. Как я понимаю, этот сезон «Зенит» в нынешнем виде доживает — наверняка эту команду ожидают большие перестановки. Думаю, учитывая расходы на команду, учредителей вряд ли может устраивать ее нынешнее состояние.
— Кто бы мог сменить на посту главного тренера Роберто Манчини после того, как он вернется в Италию?
— Мое мнение, нужно искать российских специалистов. Вряд ли они прислушаются к моему мнению — пригласят опять какого-нибудь иностранца, который после какого-нибудь восемнадцатого трансфера будет говорить, что ему еще нужны игроки. Но это уже бич «Зенита». Можно было бы пригласить того же Сергея Семака, но, я так понимаю, мосты сожжены, потому что у «Зенита» уже другое руководство, а Семак не работал с ним.
В настоящий момент «Зенит» занимает четвёртое место в таблице, но может стать пятым, если ЦСКА обыграет в Уфе одноимённый клуб.
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