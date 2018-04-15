Гармаш: «Шахтер» создал больше моментов, чем «Динамо»

Игрок киевского «Динамо» Денис Гармаш прокомментировал победу над «Шахтером» в 5-м туре финального этапа чемпионата Украины. Бело-голубые добились победы в Харькове со счетом 1:0.

«У соперника было много моментов. Мы играли больше от обороны. Тренер поставил такую тактику на игру — и она сработала.

Это, можно сказать, эмоциональная игра. Притом приятно обыгрывать «Шахтер» здесь, в Харькове. Как они писали, весь Харьков за них — пусть болеют дальше. Мы довольны, борьба продолжается, мы будем играть до последнего тура. Ждем их в Киеве 19 числа», — цитирует Гармаша пресс-служба «Динамо».

Благодаря победе «Динамо» набрало 60 очков и теперь отстает от лидирующего «Шахтера» на 3 очка.