«Спартак» проиграл «Уралу» на выезде, потерпев первое поражение в РФПЛ с августа 

«Спартак» проиграл «Уралу» в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. «Урал» одержал первую победу на реконструированной к ЧМ-2018 арене.
На 37-й минуте Эрик Бикфалви вывел «Урал» вперёд. На 88-й минуте Отман Эль-Кабир удвоил преимущество хозяев. Спустя несколько минут красно-белые отыграли один мяч — отличился Квинси Промес.
«Спартак» потерпел первое поражение в чемпионате с августа прошлого года. Команда Массимо Карреры (50 очков) занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять баллов. При этом «железнодорожники» сыграли на матч меньше. «Урал» (33) — девятый.