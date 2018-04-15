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«Спартак» проиграл «Уралу» на выезде, потерпев первое поражение в РФПЛ с августа
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«Спартак» проиграл «Уралу» на выезде, потерпев первое поражение в РФПЛ с августа 

Чемпионат.com 42 минуты назад
«Спартак» проиграл «Уралу» в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. «Урал» одержал первую победу на реконструированной к ЧМ-2018 арене.
На 37-й минуте Эрик Бикфалви вывел «Урал» вперёд. На 88-й минуте Отман Эль-Кабир удвоил преимущество хозяев. Спустя несколько минут красно-белые отыграли один мяч — отличился Квинси Промес.
«Спартак» потерпел первое поражение в чемпионате с августа прошлого года. Команда Массимо Карреры (50 очков) занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять баллов. При этом «железнодорожники» сыграли на матч меньше. «Урал» (33) — девятый.
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