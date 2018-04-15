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Луис Суарес: Это нормально, что после случившегося в Лиге чемпионов болельщики недовольны нами
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Луис Суарес: Это нормально, что после случившегося в Лиге чемпионов болельщики недовольны нами 

Советский спорт 39 минут назад
Мы первые, кто должен признать это, но в то же время болельщики оценивают и наш сезон в примере, за который нам стоит отдать должное.
«Валенсия» — сложный соперник, она борется за Лигу чемпионов, но мы хотели подтвердить свое отличное выступление в чемпионате.
Учитывая наше психологическое состояние, быстрый гол был важен, потому что «Валенсия» уметь доставить проблемы.
Вылет из Лиги чемпионов стал тяжелым ударом, поэтому эта победа очень важна для нас, — сказал Суарес.
Напомниим, в 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» по сумме двух матчей уступила «Роме» (4:1, 0:3).
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