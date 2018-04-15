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ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в молодёжном первенстве
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ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в молодёжном первенстве 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в матче 26-го тура молодёжного первенства России. Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 0:0.
Хозяева поля набрали 36 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице молодёжного первенства. В активе у московской команды 57 баллов, она располагается на второй позиции, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять очков.
В следующем туре молодёжного первенства «Уфа» 21 апреля встретится с «Локомотивом». ЦСКА 22 апреля в родных стенах примет «Краснодар».
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