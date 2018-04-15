ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в молодёжном первенстве

ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в матче 26-го тура молодёжного первенства России. Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 0:0.

Хозяева поля набрали 36 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице молодёжного первенства. В активе у московской команды 57 баллов, она располагается на второй позиции, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять очков.

В следующем туре молодёжного первенства «Уфа» 21 апреля встретится с «Локомотивом». ЦСКА 22 апреля в родных стенах примет «Краснодар».