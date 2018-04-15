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Кристиян Бистрович: ЦСКА — очень сильная команда не только по-футбольному, но и ментально
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Кристиян Бистрович: ЦСКА — очень сильная команда не только по-футбольному, но и ментально 

Советский спорт 47 минут назад
— Перспектива играть в Лиге чемпионов нас мотивирует. Я считаю, мы очень неплохо выглядим во второй половине сезона и должны продолжать в том же духе. Чтобы побеждать, мы должны верить в свои силы. ЦСКА — очень сильная команда не только по-футбольному, но и ментально.
Что касается шансов догнать «Локомотив», это очень тяжело. У «Локо», кажется, достаточно тяжелый календарь. Но нам нужно отталкиваться от своих матчей, побеждать своих соперников, а потом смотреть в таблицу. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы быть как можно выше, — цитирует Бистровича Sport24.ru.
Сегодня ЦСКА сыграет на выезде с «Уфой» в матче 26-го тура чемпионата России.
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