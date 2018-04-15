Кристиян Бистрович: ЦСКА — очень сильная команда не только по-футбольному, но и ментально

— Перспектива играть в Лиге чемпионов нас мотивирует. Я считаю, мы очень неплохо выглядим во второй половине сезона и должны продолжать в том же духе. Чтобы побеждать, мы должны верить в свои силы. ЦСКА — очень сильная команда не только по-футбольному, но и ментально.

Что касается шансов догнать «Локомотив», это очень тяжело. У «Локо», кажется, достаточно тяжелый календарь. Но нам нужно отталкиваться от своих матчей, побеждать своих соперников, а потом смотреть в таблицу. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы быть как можно выше, — цитирует Бистровича Sport24.ru.

Сегодня ЦСКА сыграет на выезде с «Уфой» в матче 26-го тура чемпионата России.