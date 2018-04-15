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Пятов — о поражении от «Динамо»: «Нельзя так безответственно выходить на матч»
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Пятов — о поражении от «Динамо»: «Нельзя так безответственно выходить на матч» 

SPORT24.ru 15 минут назад
Вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:1) в матче 5-го тура финального этапа чемпионата Украины.
«Наверное, за все то время, что я в «Шахтере», это была самая невыразительная наша игра. Фактически играли минут семь в конце первого тайма, а все остальное время непонятно что делали. В предыдущих поединках было желание, борьба, а сегодня какая-то расслабленность. Не знаю, чем это можно объяснить. Но виновата вся команда, нельзя так безответственно выходить на матч. Надо поговорить и сделать выводы. Теперь разрыв в таблице сократился, будет больше давления. Но посмотрим, может, оно и к лучшему: более собранно подойдем к следующим встречам», — цитирует Пятова.
«Шахтер» сохранил лидерство в УПЛ, но теперь опережает «Динамо» на 3 очка.
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